Inter, Inzaghi disperato: “È una fortissima delusione. Dispiace di..."

Una sconfitta pesante l’ultima incassata dall’Inter contro il Monza, in casa. La squadra di Inzaghi sta attraversando un periodo non buono in campionato, contrariamente a quanto sta facendo in Champions League. Non riesce a darsi pace il tecnico piacentino che, al momento, vede tutto nero. Queste le sue parole rilasciate in conferenza stampa al termine della gara: “Mancano otto partite alla fine, sappiamo che è ancora tutto aperto, ma in questo momento siamo in ritardo e siamo in un momento dove in campionato manca la vittoria. Ne risente anche la squadra. Attaccanti? Stanno lavorando quotidianamente, è un problema evidente ed è una statistica evidente. Dobbiamo andare avanti con fiducia, i ragazzi per quello che vedo io stanno cercando di lavorare quotidianamente, in questo momento non segnano e non sono solo loro: a fine girone d’andata era il secondo migliore attacco, adesso stiamo concretizzando poco. Sono molto dispiaciuto, lo sarei ancora di più se non creassimo i presupposti”. Poi ha aggiunto: “È una fortissima delusione. Le Coppe possono salvare la stagione? In campionato il nostro percorso è insufficiente, però abbiamo ancora margine per rientrare nelle quattro”.

