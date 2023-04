Inter, Inzaghi è in crisi nera: "Ecco cosa ci penalizza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter beffata dalla Salernitana, i nerazzurri non vincono più. "Difficile parlar stasera, la squadra ha fatto un gara importante a due giorni e mezzo dalla Juve, la grande pecca è non aver fatto il secondo gol, paghiamo il fatto di non chiudere le partite e per questo siamo in difficoltà. Da allenatore mi torna difficile spiegare il pareggio per quanto creato, c'è grandissima delusione, da staff, giocatori, società e tifosi. Dobbiamo lavorare ancora di più ma per quanto riguardo l'impegno non posso dire nulla alla squadra. Questo 1-1 ci penalizza ma deve essere una spinta per quello che andiamo ad affrontare nei prossimi giorni". Così ha commentato Simone Inzaghi a Dazn dopo il pareggio con la Salernitana. "Il gruppo non è premiato dai risultati, ora resilienza e lavorare ancora più duro. Lukaku? La sorte può influire, è un momento così, gi attaccanti lo attarversano non solo Romelu, Dobbiamo fare di più e lavorare meglio e la sorte portarla dalla nostra parte", ha concluso.