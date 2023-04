Inter, Inzaghi e la corsa Champions: "Calendario folle, Skriniar out a Empoli"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter ha pareggiato 3-3 contro il Benfica e ha staccato il pass per la semifinale di Champions League contro il Milan. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato anche della corsa al quarto posto: "Sappiamo da dove siamo arrivati, che calendario folle stiamo facendo, stiamo giocando ogni due giorni e mezzo, abbiamo perso punti importanti e sappiamo dove fare meglio. Probabilmente senza Champions avremmo un'altra classifica, però dobbiamo giocare da Inter tutte le partite e cerchiamo di fare questa coppa sempre al meglio. Adesso cercheremo in pochi giorni di organizzare una partita importante".

SKRINIAR OUT - "A parte Skriniar ho tutti a disposizione, stasera de Vrij, un giocatore col contratto in scadenza, si è infiltrato per essere disponibile, perché sapeva che eravamo in difficoltà coi difensori contati. Cerco di alternare i giocatori quando è possibile, adesso spero di poterli avere tutti a disposizione nella prossima di campionato tranne Skriniar".