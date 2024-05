Inter, Inzaghi e quella mini-vacanza prima della Lazio: i dettagli

Dopo la vittoria roboante con il Frosinone, Simone Inzaghi ha concesso alla sua Inter qualche giorno di riposo con le famiglie per staccare la spinta, visto che dopo essersi assicurati il titolo, di obiettivi da raggiungere non ce ne sono più. Come riporta il Corriere dello Sport, l’appuntamento per preparare la partita contro la Lazio è per mercoledì pomeriggio alla Pinetina dopo una mini-vacanza di 4 giorni e mezzo. Il rompete le righe deciso da Inzaghi, evidentemente, è la conseguenza dello scudetto vinto con 5 settimane di anticipo.