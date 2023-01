Inter, Inzaghi è una furia contro l'arbitro: "Errore inammissibile. Ci ha tolto la vittoria!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'immediato dopo partita di Monza, Simone Inzaghi ha protestato all'indirizzo dell'arbitro. Il gol del 3-1 annullato ad Acerbi per un presunto fallo di Gagliardini su Pablo Marì - prosegue l'allenatore - ha tolto due punti all'Inter. "Siamo molto arrabbiati, sul gol annullato ad Acerbi abbiamo visto un fischio che dopo 5 anni di Var fa arrabbiare. È un errore inammissibile. Ci sono due giocatori del Monza che inciampano tra di loro (Marì e Izzo). Tutto questo, sommato al palo di Lautaro e ad altre situazioni, ci ha tolto una vittoria e non saremmo qui a parlare di un pareggio. C'è tanto rammarico, abbiamo avuto anche i problemi di Calhanoglu e Barella".

