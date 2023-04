Inter, Inzaghi in bilico: contattato un altro ex Lazio per sostituirlo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Simone Inzaghi è in grossa difficoltà, la sua Inter non vince da cinque partite ed è uscita dalla zona Champions. Una situazione complicata per l'ex allenatore della Lazio che, nel suo periodo neroazzurro, non si era mai trovato così tanto in bilico. Il suo futuro è appesa a un filo, la qualificazione alla prossima Champions League e l'accesso alle semifinali dell'attuale potrebbero salvarlo, ma la strada è tortuosa e le premesse non sembrano le migliori.

Anche per questo motivo l'Inter inizia a guardarsi intorno e dopo aver sondato una serie di nomi, la società avrebbe contattato un altro ex Lazio e compagno di Inzaghi nel suo periodo in biancoceleste: Sergio Conceiçao. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese era un nome che circolava negli uffici meneghini già dopo l'addio di Conte, prima che si decidesse di puntare su Inzaghi. Vista la situazione dell'ex compagno, l'attuale allenatore del Porto torna a essere una possibilità concreta.