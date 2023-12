Inter, Inzaghi in conferenza stampa: "Contro la Lazio sarà difficile per tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter certifica il primo posto in classifica, e allunga sulla Juventus, grazie alla vittoria dell'Olimpico sulla Lazio. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Lautaro e Thuram e al termine della sfida il tecnico Simone Inzaghi ha così risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una partita importante, in uno stadio importante contro una squadra di valore. Da allenatore fa molto piacere vincere una gara così perché abbiamo concesso solo l’occasione a Rovella, per il resto siamo sempre stati squadra. La Lazio è una squadra di grade valore, lo scorso anno è arrivata seconda e ha passato brillantemente il girone di Champions, l’abbiamo preparata bene. Qui all’Olimpico sarà difficile per tutti".