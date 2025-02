Inter, Inzaghi in emergenza verso la Lazio: non solo Zalewski, il punto

TUTTOmercatoWEB.com

Inter in difficoltà per i quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Non solo Zalewski, out sicuramente anche per il big match contro il Napoli. Possibile per forfait per Correa, fermatosi contro il Genoa ed uscito dal campo a fine primo tempo; certa invece l'assenza di Carlos Augusto, che ha lavorato in maniera personalizzata alla rifinitura. Al suo posto convocato il giovane Motta. Ha partecipato invece alla prima parte dell'allenamento Marcus Thuram: è leggermente più avanti nel percorso di recupero, ma non sarà rischiato a San Siro e verrà preservato per la gara contro il Napoli. Condizioni da valutare anche per Davide Frattesi, che però ha lavorato in gruppo.