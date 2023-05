Inter, Inzaghi in finale di Champions ma con polemica: "So chi ci c'era e chi no..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi ha trascinato l'Inter in finale di Champions League. I nerazzurri, dopo aver battuto il Milan all'andata, hanno fatto lo stesso al ritorno grazie alla rete di Lautaro Martinez. Queste le parole dell'allenatore alla fine della gara ai microfoni di Mediaset: "Nei prossimi giorni ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto, per noi era un sogno, ci abbiamo sempre creduto. C’è tantissima soddisfazione, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario. Sono stati bravissimi, abbiamo giocato quattro derby da gennaio a oggi e li abbiamo vinti tutti e quattro contro i campioni d’Italia". Poi però torna sulle critiche che per tanti mesi lo hanno accompagnato: "So chi c’è sempre stato e chi nel momento del bisogno non c’era. So quello che è successo in questi mesi ma come ho detto prima ho la fortuna di avere uno staff e dei ragazzi meravigliosi ed è giusto che tutti insieme ci godiamo serate come questa".