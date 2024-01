Inter, Inzaghi: "La Lazio ci ha messo in difficoltà, ma la fermeremo così"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro la Lazio, è intervenuto anche ai microfoni di Inter Tv per raccontare come l'Inter ha preparato la partita e le sue considerazioni sugli avversari. Queste le parole: "Ora siamo qui, cambia la formula e ci dobbiamo adeguare. Domani sarà una partita difficilissima contro una Lazio in salute. Abbiamo fatto solo un allenamento ieri, abbiamo cominciato a preparare bene la gara. Non sarà semplice contro una squadra che in questi anni ci ha sempre messo in difficoltà".

"Come dovranno lavorare gli esterni per fermare il gioco della Lazio? Dovremo fare un bel gioco di squadra, loro lavorano bene sulle catene esterne ma anche dentro le linee. Dovremo fare assolutamente una partita di valore".

