Inter, Inzaghi: "La Lazio mi ha fatto diventare uomo. Anche oggi i tifosi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tanta amarezza in casa Lazio per il ko di San Siro, al netto di un primo tempo chiuso in vantaggio dalla squadra di Sarri. A fine gara il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha espresso la sua soddisfazione per il successo ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una delle migliori partite di questi 20 mesi che sono qui. Avevo chiesto ai ragazzi di continuare a giocare, di non perdere le distanze. Venivamo da giorni intensi, non dimentichiamo che affrontavamo la squadra seconda in classifica che ha qualità. Dovevamo avere le giuste motivazioni per una partita importantissima. Tra 72 ore ne avremo un'altra, ma oggi è stata una grande partita, con uno spirito di gruppo pazzesco. A fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, eravamo sotto secondo me immeritatamente. Sapevo che la Lazio avesse ottimi giocatori anche di ripartenza, dovevamo rimanere concentrati e non perdere le distanze, poi i cambi sono stati importanti. Abbiamo vinto una partita fondamentale, siamo in ritardo rispetto alle altre, ma dobbiamo continuare così. Le ultime prestazioni mi danno tanta fiducia. Cercheremo di fare il massimo per quelle che arriveranno. I nostri tifosi sono importantissimi, c'è grande sinergia tra noi, sappiamo quello che abbiamo fatto in questi anni".

Al termine di Inter - Lazio, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni DAZN per commentare la vittoria dei suoi uomini:

“Partita straordinaria, bravissimi i miei ragazzi. Abbiamo lavorato tanto perché sapevamo che la Lazio è forte, di qualità e che sta giocando una partita a settimana. Sapevamo fosse insidiosa, ma ero sereno anche alla fine del primo tempo perché vedevo una squadra che voleva la vittoria. Abbiamo meritato la vittoria contro una squadra molto forte. In campionato siamo in ritardo, dobbiamo recuperare posizioni ma non ho nulla da dire a questi giocatori. Mettono un impegno folle e da allenatore mi basta. Ho visto consapevolezza, adrenalina, tutti elementi che ci hanno permesso di vincere contro una squadra di grande valore. Complimenti al Napoli per la continuità che le altre squadre non hanno avuto".

L'allenatore dell'Inter è intervenuto anche in conferenza stampa: “Per quanto riguarda Correa e Acerbi, sono contento di tutti e due. A parte l’infortunio di oggi, Acerbi non ha sbagliato un minuto da quando è qui. Joaquin ci sta dando una mano importante, ha avuto qualche infortunio, ma ora sta bene e lo considero uno dei 4 titolari. La Lazio? 22 anni non si dimenticheranno mai. Ogni momento passato là mi ha permesso di diventare uomo. Grazie al presidente Lotito che mi ha dato questa grande possibilità e grazie anche ai tifosi biancocelesti che mi hanno sostenuto e che oggi hanno invaso Milano”. Poi una battuta anche sulla posizione in classifica dei biancocelesti: "La Lazio chiaramente è una squadra forte e organizzata. Io me l’aspettavo con una partita a settimana: è una squadra forte nei singoli, ha dimostrato negli anni che può vincere contro qualsiasi squadra. Ora la classifica si è accorciata, ma a parere mio fino a questo momento ha meritato di essere seconda".