Inter, Inzaghi nei guai: due big saltano il match con il Benfica

Si va sempre più verso l'esclusione di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu in casa Inter per la partita di Champions League contro il Benfica. I due uomini di Inzaghi, come riporta Sky Sport, stanno migliorando la propria condizione, ma difficilmente saranno a disposizione per la partita contro i portoghesi. L'obiettivo dei due è recuperare al meglio per la gara di ritorno a San Siro e cercare una storica qualificazione in semifinale per i nerazzurri, che non si spingono così lontani in Europa dall'anno del Triplete.