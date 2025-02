Inter, Inzaghi parla di scudetto e tira in ballo la Lazio: le parole in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter è atteso al Maradona, la sfida col Napoli è in programma sabato alle 18. In palio ci sono punti preziosissimi per entrambe, gli ospiti hanno la possibilità di confermarsi in vetta con una vittoria e allungare la distanza dai padroni di casa che, in caso di successo, sorpasseranno i nerazzurri e si riprenderanno il primo posto. Alla vigilia, in conferenza stampa, Inzaghi ha presentato il big match facendo anche il punto sulle condizioni dei suoi reduci dalla partita vinta con la Lazio in Coppa Italia. A tal proposito, alla domanda se si aspetta qualcosa in più, il tecnico ha dichiarato: "Questo è l'augurio. I ragazzi hanno lavorato bene, in quello che abbiamo potuto fare. Martedì abbiamo avuto un quarto di finale in Coppa Italia, abbiamo speso energie e abbiamo cercato di lavorare bene in questi giorni per migliorare, sapendo che nell'ultima partita con la Juve, nonostante abbiamo fatto un buon match, dobbiamo fare ancora di più".

Poi, spostando l'attenzione sullo scudetto, alla domanda se la Juve rientra tra le concorrenti ha affermato: "Sì, l'ho detto a metà gennaio, primi di febbraio. Era corta in classifica con la Lazio e ho detto che con una striscia di vittorie sarebbe potuta rientrare. La vittoria della Juve ha fatto sì che la classifica si sia accorciata ancora di più".

