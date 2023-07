Inter, Inzaghi: "Post Onana? Alla Lazio avevo Reina, avrà le sue caratteristiche"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

André Onana è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del Manchester United. La conferma è arrivata direttamente dalla conferenza stampa organizzata dall'Inter per l'inizio della preparazione estiva. Le parole di Simone Inzaghi, che indica anche le caratteristiche che dovrà avere il sostituto: "Assolutamente dovrà essere bravo tecnicamente, quindi con la società stiamo vedendo di trovarne. Non uno, ma qualcuno in più: gli ultimi due anni, prima con Samir e poi con André, abbiamo avuto portieri di grandissimo palleggio. Alla Lazio avevo Reina, sicuramente avrà le stesse caratteristiche".