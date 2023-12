Inter, Inzaghi punta la Lazio: il report dell'allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Penultimo allenamento per l'Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida dell'Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile praticamente con il gruppo al completo. Si è allenato con i compagni anche Benjamin Pavard, vicinissimo alla convocazione in vista della sfida dell'Olimpico.

Da valutare le condizioni di Cuadrado, allenamento solo in palestra per il colombiano, mentre sia De Vrij che Dumfries, come riferisce Sky Sport, hanno lavorato a parte.