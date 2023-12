Inter, Inzaghi: "Qualcuno farà gli straordinari. Con la Lazio...."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter fa festa a San Siro dopo la vittoria contro l'Udinese che gli ha regalato, momentaneamente, il primo posto in classifica. Inzaghi si gode la serata, ma la sua mente è già alle prossime sfide: martedì la Champions col Real Sociedad e poi domenica farà ritorno all'Olimpico per affrontare la Lazio in campionato. In conferenza stampa, il piacentino ha commentato ha commentato così il momento: "Se con 38 punti siamo tranquilli? Quello senz'altro... Al di là di quello che succede in altre squadre dobbiamo tenere alta la competizione, in questo momento abbiamo fuori giocatori importanti e qualcuno dovrà fare gli straordinari. Dopo la Lazio riusciremo a riaggregare qualcuno, ora abbiamo Sociedad e Lazio e dobbiamo fare bene".

"Se la sfida scudetto è Inter vs Juve? No, perché siamo alla 15esima giornata. Oggi la classifica dice questo, ma il percorso è insidioso e basta fare un filotto per cambiare le cose. Milan, Napoli, le romane sono tutte squadre importanti: stanno giocando tanto anche loro, hanno avuto qualche difficoltà e possono recuperare terreno".

