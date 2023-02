Inter, Inzaghi ricorda De Vrij: "Caso Skriniar? Cose che accadono ogni anno, bisogna..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Skriniar sarà titolare al derby. Ad annunciarlo è Simone Inzaghi che, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha ammesso la sua volontà di far giocare dal 1' il centrale slovacco nonostante l'addio certo all'Inter fra sei mesi. Il tecnico nerazzurro, che ha vissuto un'esperienza simile con De Vrij alla Lazio, ha detto: "Non giudico le sue scelte ma l'uomo e il giocatore, che sono unici. È un ragazzo splendido, che lavora ogni giorno benissimo. Probabilmente domani sarà titolare. Abbiamo gerarchie in base alle presenze, per quello che è successo non sarà più il capitano. Se n'è parlato molto tranquillamente con la società e il ragazzo. Che messaggio ho per i tifosi su Skriniar? Nessuno, lo vedo lavorare quotidianamente, queste cose accadono ogni anno e bisogna abituarsi".