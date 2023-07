Inter, Inzaghi: "Se rinnoverò? Ho parlato con la società..."

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Inzaghi rimarrà all'Inter? Questa la domanda posta nella conferenza stampa di presentazione in vista della nuova stagione. Il tecnico nerazzurro è legato al club fino al 2024, senza alcun opzione di prolungamento. In tal senso l'ex allenatore della Lazio, davanti ai giornalisti, ha spiegato qual è il suo pensiero in merito: "La società sa il mio pensiero, ne abbiamo parlato... Quello che mi preme è il campo e il lavoro che comincerà domani, il mio pensiero l'ho detto a dirigenza e presidente. Poi sono sereno".