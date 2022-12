Inter, Inzaghi sogna il grande colpo in mediana: sarebbe un ritorno top

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

Mentre il suo agente cerca squadra a Franck Kessie, si sprecano le notizie sul futuro del centrocampista ivoriano ex Milan, pronto al ritorno in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport lo scenario più probabile porta a una permanenza del centrocampista fino al termine della stagione per poi fare le valigie davvero in estate. Nella prossima primavera è in programma in agenda un appuntamento con l'Inter, su Kessie viene segnalato attivo anche il Napoli, seppure il pesante ingaggio complichi le cose per entrambe.