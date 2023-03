Inter, Inzaghi trema: la società pensa a un ex per sostituirlo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La pausa per le Nazionali è servita alle società per iniziare a fare le prime valutazioni in merito alla stagione in corso, in attesa ovviamente di capire quali saranno gli obiettivi centrati e quelli non raggiunti. Fra questi club c'è anche l'Inter che sebbene resti in corsa su tre fronti deve fronteggiare i dubbi riguardanti il futuro di Simone Inzaghi, con i risultati al termine dell'anno che saranno decisivi nelle scelte future. Di fatto, ad oggi, l'allenatore nerazzurro è quello che sembra essere più a rischio fra i vari big di Serie A.

Al termine di questa stagione avrà un altro anno di contratto l'allenatore nerazzurro. Ma come detto molto dipenderà dagli obiettivi centrati a giugno. Vincere la Champions ovviamente lo renderebbe quasi intoccabile, anche se pure la qualificazione alla prossima resta obiettivo imprescindibile per i dettami societari. Al netto dell'attesa per quel che sarà, qualcosa sembra comunque essersi raffreddato nel rapporto dell'allenatore con il club, con la gestione di alcuni momenti della stagione che non è piaciuta particolarmente. L'addio, insomma, è tutt'altro che da escludere. E Thiago Motta, oggi al Bologna, resta un profilo particolarmente gradito per l'eventuale successione.