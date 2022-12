Inter, Inzaghi trema per De Vrij: due top club europei alla finestra

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il futuro di Stefan De Vrij è più che mai in bilico. Se da una parte l’Inter sembra intenzionata a proporre al difensore olandese il rinnovo, dall’altra c’è il contratto che scadrà nel giugno 2023 e un tandem pesante di squadre interessate ad averlo che stanno già iniziando a farsi avanti, con l’idea di prendersi il centrale a zero o comunque a costi contenuti. Sì, perché il Tottenham di Conte e l'Atletico Madrid di Simeone hanno posato gli occhi su di lui e sembrano disposte a provare l’affondo già nella prossima finestra di mercato.

ACERBI - Il possibile addio di De Vrij spinge Acerbi verso la permanenza in nerazzurro. Il centrale arrivato in estate in prestito dalla Lazio ha buonissime possibilità di essere riscattato dall'Inter in estate visto l'ottimo rapporto con Inzaghi e il buon rendimento in questa prima parte di stagione.