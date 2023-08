Inter, Inzaghi: “Vogliamo la seconda stella”. E sul calendario…

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A sta per tornare, la prima giornata della nuova stagione inizierà domani. L’Inter è tra le squadre che scenderanno in campo e farà il suo esordio in casa contro il Monza. In conferenza stampa, per la presentazione del match, Simone Inzaghi ha risposto così alla domanda sulle favorite e sul calendario: “Non ho mai fatto pronostici. Ho detto che il nostro grande sogno sarebbe vincere la seconda stella: se lo meriterebbero i nostri tifosi. Il nostro obiettivo è vincere trofei e fare più partite possibile come è stato l'anno scorso”

"Il calendario lascia il tempo che trova: l'anno scorso doveva essere molto molto difficile alla fine e proprio lì abbiamo recuperato posizioni, conquistando un posto Champions che a febbraio non era così certo. Sulle ultime 10, in teoria complicatissime, ne abbiamo vinte otto. Noi sappiamo che in Serie A tutte le squadre sono organizzatissime e le sfide dovranno essere interpretate nel migliore dei modi. Io posso solo dire che in questi quaranta giorni ho visto la squadra lavorare bene, per quanto riguarda il mercato c'è la grande incognita che è ancora aperto: con la società ci confrontiamo h24. Sappiamo tutti che ci manca un difensore e dovremo essere bravi a prendere un giocatore importante in quella posizione”.

