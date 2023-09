Inter, Inzaghi vola basso: "Sembra che dobbiamo vincere l'Europeo"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del derby della Madonnina, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico dell'Inter che chiede calma e concentrazione prima di una gara così importante contro i rivali del Milan con i quali condividono il primo posto in classifica: "Vincerlo sarebbe un bel messaggio. Poi per quanto riguarda griglie o pronostici, sono cose che non mi piacciono e l'ho sempre detto. Fino a tre partite fa si diceva che l'Inter è peggiorata perché ha perso giocatori importantissimi. Ora sembra che debba vincere l'Europeo, anche se probabilmente lo giocherà l'Italia e non l'Inter. Non ci tiriamo indietro, sappiamo cosa significa questa maglia, ma sappiamo anche di avere avversari forti".

VAR - "Dobbiamo essere pronti a questo tipo di recuperi e ne abbiamo parlato anche durante l'ultima riunione con gli arbitri, con Rocchi. Si è parlato di questo, noi abbiamo chiesto che sia tutto più veloce, anche per gli interventi al VAR, perché avere tanto recupero condiziona. Ma sappiamo che non è così solo in Italia".