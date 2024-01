Inter, la Curva Nord elogia la squadra: "Che gesto! Noi con voi..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter ha battuto la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana raggiungendo il Napoli in finale. Allo stadio di Riad era presente anche la Curva Nord nerazzurra, sempre pronta a supportare la formazione di Simone Inzaghi. Per elogiare la prestazione dei giocatori e ringraziarli del loro impegno, i tifosi hanno pubblicato sul proprio profilo Instagram un comunicato ufficiale. Di seguito la nota.

"Noi con voi, voi con noi... Avanti insieme sempre!!! Non è certo passato inosservato alla Nord il gesto compiuto dalla squadra prima dell'inizio della semifinale di Supercoppa in Arabia con la Lazio. Vedere tutta la squadra interrompere il riscaldamento per venirci a sostenere sotto il settore, mentre discutevamo con la sicurezza che voleva impedirci di esporre lo striscione, non è certo cosa da tutti i giorni e ci ha scaldato il cuore. Vedere tutti i nostri ragazzi sotto il settore ci ha riempito di orgoglio e ripagato in un attimo di tutti gli sforzi e i sacrifici compiuti per poter essere al loro fianco anche in questa costoso e lontanissima trasferta a cui tutti gli altri hanno invece rinunciato. L'immagine di Barella che addirittura ci aiuta a stendere lo striscione nel pieno del litigio con la sicurezza, è la fotografia più bella di una serata fantastica nel risultato, ma che lo è stata ancora di più proprio per questa testimonianza di come il legame d'affetto squadra/tifosi si è dimostrato reciproco. Avanti Inter, avanti insieme verso ciò che ci riserverà il futuro, orgogliosi di un legame che va oltre il risultato!!!".