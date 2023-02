Inter, la giustizia bussa alla porta: Zhang e il club rischiano grosso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è apprensione in casa Inter, la giustizia ha bussato alla porta: Steven Zhang è nei guai. Il presidente del club, come riporta Calcio e Finanza, non ha saldato un ingente debito, il cui ammontare si aggira intorno ai trecento milioni di dollari, alla China Construction Bank Asia. È stata presentata una causa contro di lui al Tribunale di Milano, oltre a quello di Hong Kong, il rischio è che i creditori possano rifarsi anche sulle quote della società nerazzurra da lui detenute e in generale suglia asset italiani. La prima udienza è in programma per l’8 marzo.

