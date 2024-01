Inter, la Nord si schiera: "Calcio comandato dal vile denaro, ma con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manifesta il proprio disappunto la Curva Nord dell'Inter che affronterà domani in Supercoppa Italiana la Lazio nel match valido per la semifinale del torneo. A Riad sarà presente il tifo nerazzurro ma nonostante questo, la Curva ha voluto pubblicare una storia sul proprio profilo Instagram, rendendo nota a tutti la decisione in vista della gara di venerdì:

"La Curva Nord sarà presente a Riad, in un calcio ormai comandato dal vile denaro, rimaniamo coerente alla scelta fatta l'anno scorso. Una promessa fatta da quando siamo bambini, un legame con i nostri colori che trascende ogni possibile bandiera, un amore per l'Inter che è in grado di superare ogni ostacolo e frontiera. Un viaggio che per molti sembra un'eresia, ma per noi significa l'ennesima dimostrazione del nostro eterno amore per i nostri colori. Che sia Arabia, Cina o Stati Uniti e giusto o sbagliato che sia, ovunque l'Inter giocherà, noi ci saremo!".