Inter, la società non ci sta: presto un colloquio con Barella

Nel corso della partita contro la Sampdoria, terminata a reti bianche, Lukaku e Barella si sono resi protagonisti di uno scambio acceso di insulti. In particolar modo a scatenare la rabbia del belga, sarebbe stato il centrocampista che, a ogni errore, si lamentava platealmente con il compagno. L'Inter, stanca di determinati atteggiamenti, secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere dello Sport, nelle prossime ore metterà in chiaro la situazione con il giocatore per mezzo di un colloquio, nella speranza di chiarire una volta per tutte.