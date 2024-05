Inter, Lautaro e il rinnovo di contratto: ecco la sua decisione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ci siamo quasi. Lautaro Martinez e l'Inter sono vicinissimi all'accordo per il rinnovo del contratto dell'argentino. Nella giornata di ieri è andato in scena l'ennesimo faccia a faccia fra la dirigenza nerazzurra e l'agente del Toro, Alejandro Camano, ma la fumata bianca non era ancora arrivata. Nelle ultime ore però il capitano interista ha preso direttamente in mano la situazione e, secondo il Corriere dello Sport, dato mandato al suo rappresentante di definire la trattativa una volta per tutte. Di fatto servirà un altro incontro fra le parti, che verosimilmente andrà in scena all'inizio della prossima settimana, ma la strada a questo punto sembra davvero tracciata.

Nello specifico Lautaro ha spiegato all'agente di voler abbassare le iniziali pretese da 12 milioni di euro netti all'anno, con l'accordo che dovrebbe essere trovato sulla base di uno stipendio da 9-9,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Decisiva nella scelta la volontà, forte e mai nascosta, del giocatore di restare a Milano e di continuare a vestire la maglia dell'Inter e la sua fascia da capitano. Per l'ufficialità serve ancora il nero su bianco, ma come detto la strada sembra oramai tracciata. Con Lautaro Martinez che salvo sorprese ad ora non previste rinnoverà il suo contratto con l'Inter fino al giugno del 2029.