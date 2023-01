Inter, Lautaro: "Non sono a favore del Var. Rovina tutto"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo le dure parole di Simone Inzaghi al termine della partita contro il Monza, anche Lautaro Martinez si è sfogato ai microfoni di Sky Sport, dichiarandosi estremamente contrario all'utilizzo della tecnologia VAR nel calcio: "Quel gol poteva cambiare tanto. Se dopo cinque anni si continuano a commettere questi errori vuol dire che le cose ancora non sono chiare. Personalmente non sono a favore del Var, ci siamo adeguati ma si deve utilizzare bene, altrimenti rovina tutto. E questo non fa bene al calcio".