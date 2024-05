Inter-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: il parziale

La vittoria contro l'Empoli ha consentito alla Lazio di centrare matematicamente l'Europa, ma le prossime sfide saranno decisive per capire quale delle tre competizione disputerà. Domenica 19 maggio alle 18 i biancocelesti affronteranno l'Inter campione d'Italia, un match delicato che in palio mette non solo i tre punti. La squadra di Tudor avrà bisogno, ora più che mai, del sostegno dei propri tifosi che hanno già risposto presente alla vendita dei tagliandi. Come appreso dalla nostra redazione, i supporter che prenderanno posto sugli spalti del settore ospiti a San Siro sono, al momento, già 1200. Numero che potrebbe aumentare nelle prossime ore.

