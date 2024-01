Inter-Lazio, Capello: "Sarri piange giustamente, ma l'Inter deve temere..."

TUTTOmercatoWEB.com

A Dubai nelle vesti di giurato per i Globe Soccer Awards, Fabio Capello è stato raggiunto dai microfoni di SkySport per commentare la sfida di domani sera tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. L'ex allenatore ha ammesso che i biancocelesti saranno una spina nel fianco per Inzaghi, questo il motivo: "La partita con la Lazio sarà difficile perché è un un bon momento ed è molto forte. Sarri piange giustamente perché sono il primo ad esaltare l’Inter che è la più forte, ma nel calcio anche io ho perso una Supercoppa da favorito. Succede, ma mi sembra difficile. Diciamo che per l’Inter l’avversario da temere in questo momento è la Lazio".

