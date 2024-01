Inter - Lazio, Di Livio: "Supercoppa? Ci sono trofei più importanti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

È tempo di Inter - Lazio. Il Napoli, dopo aver battuto 3-0 la Fiorentina, aspetta la sua avversaria in finale di Supercoppa Italiana lunedì 22 gennaio. Riguardo alla seconda semifinale, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha dato il suo pensiero ai microfoni di TvPlay. Ritiene che i biancocelesti siano la bestia nera dei nerazzurri, e che quindi il risultato è tutt'altro che scontato. Di seguito le sue parole.

“Ci sono trofei più importanti della Supercoppa, ma se la metti in bacheca fa sempre un certo effetto. Quando giochi lo fai per vincere, in particolare nelle partite secche. Secondo me la Lazio è la bestia nera dell’Inter. Anche se nell’ultima partita hanno vinto i nerazzurri io credo che la Lazio si esalti in queste partite. Non sarà una partita semplice”.