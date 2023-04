Inter - Lazio, dove vedere il match in Tv e in streaming

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta contro il Torino inevitabilmente pesa sul morale, ma per la squadra di Sarri deve solo rappresentare uno stimolo per arrivare alla prossima partita con più voglia e carica. A Milano domenica 30 aprile, ore 12.30, la Lazio scenderà in campo contro l'Inter in una sfida particolare e di grandissimo valore, soprattutto per la classifica. Una partita, quella di San Siro, da non perdere e che sarà trasmessa in co-esclusiva sia da Dazn, in streaming sulla propria (piattaforma fruibile su tv, pc o smartphone), che da Sky Sport, sui canali di riferimento.