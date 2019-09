Inter - Lazio, Lautaro: "Vogliamo i tre punti davanti ai nostri tifosi"

A un'ora dal match contro la Lazio, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Dobbiamo fare una buona partita e provare a prenderci i tre punti davanti ai nostri tifosi. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva e dare continuità. La Lazio è una squadra molto fisica e dobbiamo lavorare sia in attacco che in difesa. C’è la necessità di far questo per prendere i 3 punti. Lukaku? Con Lukaku ci conosciamo sempre meglio, ci alleniamo duramente per trovare il giusto feeling. L’obiettivo è quello di essere al meglio per giocare insieme".

Martinez è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che la Lazio è un avversario difficile, cercheremo di lavorare bene sia in attacco che in difesa per ottenere i tre punti e continuare il nostro percorso. Lukaku? Segna e fa segnare in ogni momento, sono le prime partite che giochiamo insieme, ma mi trovo bene e sono molto soddisfatto".