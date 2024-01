Inter - Lazio, panchine extra large e niente supplementari: le novità

La Lazio è pronta a partecipare alla prima final four della Supercoppa Italiana. In Arabia Saudita i biancocelesti parteciperanno alla competizione dopo il secondo posto della passata stagione. La squadra di Maurizio Sarri sfiderà l'Inter nella seconda semifinale (in programma venerdì 19 alle 20), mentre nella prima toccherà a Napoli e Fiorentina (giovedì 18 alle 20) giocarsi l'altro posto in finale. Tante le novità con la prima che riguarda i diffidati. Rispetto al passato, infatti, i calciatori diffidati in campionato e ammoniti saranno presenti in Supercoppa e salteranno il prossimo match di Serie A. Attenzione, però, perché i diffidati che verranno ammoniti in semifinale o in finale sconteranno tutti la squalifica nel match successivo di campionato. Per intenderci, la Lazio ha già squalificati Zaccagni e Immobile che salteranno il Napoli per i cartellini rimediati contro il Lecce. Qualora Pellegrini, Cataldi e/o Rovella dovessero ricevere un giallo salterebbero anche loro il match con il Napoli. Le novità non sono finite.

La più importante riguarda l'assenza dei tempi supplementari. Qualora dopo il recupero il risultato fosse in parità si andrebbe direttamente ai calci di rigore senza giocare gli extra time. L'altra grande novità riguarda le panchine. In Serie A ogni squadra può contare su 23 giocatori (undici titolari e 12 in panchina). Nel comunicato della Lega, invece, c'è chiaramente scritto che il limite è allargato a 26. Nel testo si legge: "Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve". Entrambe le postille sono ovviamente valide sia per le semifinali che per la finale. Insomma una formula nuova e tante novità. Chi alzerà al cielo il trofeo?