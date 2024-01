Inter-Lazio, Rovella a LSC: "Vogliamo la finale. Così affronteremo l'Inter"

Ai microfoni ufficiali del club, a mezz'ora dal calcio d'inizio della sfida contro l'Inter, è intervenuto Nicolò Rovella. Queste le sensazioni del centrocampista: "Come sto? Tutto bene, solo una botta nulla di che. Come si gioca questa partita? È una partita secca, è come una finale. Va dato il 110% per riuscire a raggiungere la finale lunedì. Se quella sconfitta in campionato ha insegnato qualcosa? Sicuramente si, vogliamo continuare questo trend così positivo anche in Supercoppa. Siamo qui per giocarci tutte le nostre carte".

