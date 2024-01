Inter - Lazio, Zaccagni out gioca Pedro: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Cambio dell'ultimo minuto in casa Lazio. Zaccagni ha infatti interrotto il riscaldamento per fare ritorno negli spogliatoi, al suo posto giocherà quindi Pedro. Il tecnico Murizio Sarri aveva già lanciato l'allarme nella conferenza stampa di ieri: "Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo. Prima o poi va fermato per farlo recuperare bene", queste le sue parole.

L'allenatore e il giocatore hanno voluto comunque fare un tentativo tanto che Zaccagni è sceso in campo per il riscaldamento salvo poi doversi fermare. L'arciere biancoceleste sarà comunque a disposizione in panchina.