Inter, lite Lukaku-Barella: i dirigenti prendono una decisione

© foto di www.imagephotoagency.it

La lite furiosa tra Nicolò Barella e Lukaku ha sorpreso non solo i tifosi dell'Inter ma ha scosso anche i telespettatori del match contro la Sampdoria. La bagarre andata in scena in mezzo al campo tra parolacce e urla sembra essere rientrata. Infatti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport per la società l’episodio è stata una “cosa da campo” ed è rimasta tale. La decisione dei dirigenti è stata infatti di non sanzionare i due calciatori protagonisti, soggetti esclusivamente a un richiamo. Capitolo chiuso dunque, l'Inter può tornare a concentrarsi sulla Champions League e campionato.