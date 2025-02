Inter, Marotta: "Coppa Italia? Abbiamo 7 gare in 20 giorni, il problema grosso è..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter è in piena corsa per lo scudetto, in ballo in Champions League e anche in Coppa Italia. A proposito di quest'ultima, martedì affronterà la Lazio a San Siro e sull'argomento si è espresso Marotta a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida col Genoa in campionato. Le sue parole: "Se la Coppa Italia passa in secondo piano? La mentalità deve essere sempre la stessa, siamo un grande club e dobbiamo partecipare alle competizioni per arrivare in fondo. Il problema grosso è che abbiamo 7 partite in 20 giorni e per Inzaghi sarà difficile dosare le prestazioni dei singoli giocatori, sperando che non ci siano infortuni, questa è la grande difficoltà".

