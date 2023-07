Inter, Marotta: "L'Arabia Saudita può indebolirci, ma è anche utile!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter dà al via la stagione 2023/2024. Poco prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha presentato gli obiettivi del campionato che inizierà il 20 agosto e affrontato alcuni temi di mercato, tra cui anche la questione Arabia Saudita, sempre più al centro del calciomercato. Di seguito le sue parole: "Ci sono difficoltà oggettive, legate alle carenze degli stadi e delle strutture per il settore giovanile. Sono lacune importanti, così come importante e da riconoscere il fatto che i capitali dell'Arabia Saudita siano arrivati in Europa. Hanno cominciato ad acquistare calciatori e questo può indebolire la caratura del nostro calcio, ma dall'altro dà la possibilità di introitare cassa che può essere utile per allestire le squadre del futuro. Ci auguriamo che le nostre istituzioni possano portare a termine il percorso di riforma".