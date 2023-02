Inter, Marotta: "La fiducia a Inzaghi non è mai mancata ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una brutta battuta di arresto quella subita dall'Inter uscita ko dal Dall'Ara di Bologna. A poco meno di 24 ore dalla gara l'amministratore delegato nerazzurro Marotta ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport: "La squadra e l'allenatore devono fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica. Inzaghi è un allenatore bravo, giovane e preparato. La fiducia in lui non è mai mancata".