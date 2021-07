Inter, Marotta: "Riapertura stadi? Creiamo una via preferenziale per i vaccinati"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto sulla questione della riapertura degli stadi. Questo il suo pensiero: "Il dialogo è la cosa migliore per ottenere dei successi, ci stiamo adoperando con i rappresentanti del governo per arrivare a un'apertura che penso sia dovuta visti i dati del contagio e dei vaccini. Giusto creare una via preferenziale per i vaccinati, anzi potrebbe essere uno spot per chi non si è ancora vaccinato. Si dovrebbe andare verso una riapertura, non so se parziale o totale. Penso che i nostri governanti vogliano partire per gradi. Sicuramente è desolante immaginare di ripartire senza pubblico, noi come Inter abbiamo visto 100 milioni di euro in meno di introiti che pesano molto nell'economia del bilancio".