Inter, Marotta sul futuro di Inzaghi: “La sua conferma è pari a…”

Se nei mesi scorsi il futuro di Inzaghi all’Inter non era più così scontato, ora sembrano essere cambiate totalmente le carte in tavola. La panchina non traballa più e il tecnico piacentino, che nei prossimi giorni dovrà affrontare la finale di Coppa Italia con la fiorentina e quella di Champions contro il Manchester City, è pronto a proseguire il suo percorso alla guida dei nerazzurri. In merito, ai microfoni di ‘Casa Italia', si è espresso l’amministratore delegato del club. Queste le parole di Marotta: “Quest’anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Inzaghi. È riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno”.

