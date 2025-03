Inter, Marotta sull'interesse per Isaksen: il commento sul mercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, si è espresso sulla Nazionale di Spalletti, fuori dalla Nations League dopo la doppia sfida con la Germania. Non solo, ha parlato anche di calciomercato e, in particolare, dell'interesse del club nei confronti di Isaksen di cui s'è parlato negli ultimi giorni. Si legge: "Interesse per Isaksen? La scorsa settimana l'ha consigliato anche Beppe Bergomi: "Siamo l'attacco più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato. Il gioco di Inzaghi si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva. Isaksen? Si tratta di un buon giocatore, ma ogni giorno mediaticamente ci attribuiscono l'interessamento di questo o di quel giocatore. Di sicuro abbiamo Lautaro-Thuram, la coppia d'attacco migliore in Italia e di alto profilo a livello europeo. Faremo più avanti il nostro programma con il ds Ausilio e Baccin, terremo conto di quello che il mercato offre e di tante valutazioni, sempre nell'ottica di costruire una squadra competitiva per gli obiettivi che ci siamo prefissati".

TORNA ALLA HOMEPAGE