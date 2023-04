Inter, Moggi: "Si fa presto a parlare del dopo Inzaghi. Conte..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Luciano Moggi, ex dirigente tra le altre di Lazio e Juve, ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato sul futuro in bilico all'Inter Simone Inzaghi: “Si fa presto a dire dopo Inzaghi. Bisogna vedere cosa può succedere da qui a fine stagione: l’Inter gioca ancora per degli obiettivi”.

Vede Conte in Italia il prossimo anno? Magari proprio in nerazzurro?

“All’Inter magari no; ma penso ad esempio che se il Milan dovesse cambiare, potrebbe essere la soluzione ideale per i rossoneri”.