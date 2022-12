Inter, nel mirino c'è Scalvini: adesso Acerbi rischia?

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Inter ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini, gioiello della cantera atalantina. Nell'intervista concessa ieri a L'Eco di Bergamo Antonio Percassi ha blindato il proprio gioiello, assicurando che a gennaio non si muoverà. Perché ciò accada occorrerebbe un'offerta da capogiro, attorno ai 50-60 milioni. I nerazzurri restano però alla finestra in vista dell'estate. Sul classe 2003, peraltro, ci sono diverse importanti società europee. L'arrivo del promettente difensore della Dea alla corte di Inzaghi potrebbe cambiare e non poco le carte in tavola in casa Inter. Per abbracciare Scalvini, il club nerazzurro ha bisogno di fare spazio. A rischio ci sono tutti. Da Skriniar a Bastoni che hanno tante richieste dall'estero, passando per i più esperti de Vrij e Acerbi. Il primo non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo, il secondo andrebbe riscattato dalla Lazio. Il suo agente Pastorello ha ricordato come il prezzo fissato per il riscatto dalla società biancoceleste non sia stato oggetto di trattativa. Sarà necessario ridiscuterlo con l'approssimarsi del finale di stagione: serve uno sconto per convincere l'Inter.