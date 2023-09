Inter, novità sulle condizioni di Sanchez: parla il ct del Cile

TUTTOmercatoWEB.com

Era emersa ieri sera la notizia di problemi nel sangue a livello di emoglobina per Alexis Sanchez. A tal proposito, il ct del Cile Eduardo Berizzo è tornato a parlare delle condizioni del giocatore dell'Inter, dopo la partita persa contro l'Uruguay: "Assente per ragioni cliniche. Cautela necessaria dopo gli esami effettuati in Italia. Alexis aveva bisogno di un prudente periodo di inattività e, passato quel tempo, diventa un'opzione diretta per martedì, per la partita contro la Colombia. Dovevamo essere cauti con lui".