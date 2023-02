Inter, Orlando duro con Inzaghi: "Non riesce ad essere convincente"

Fonte: TMW Radio

L'Inter, con la sconfitta a Bologna, ha consegnato lo scudetto al Napoli. Il divario tra prima e seconda è di 18 punti: troppo grande considerando i soli 14 turni rimanenti al termine del campionato. A TMW Radio Massimo Orlando ha individuato in Simone Inzaghi il colpevole della poca competitività dei nerazzurri: "Di chi è la colpa? A dire il vero è di Inzaghi. Ha perso sette partite quest'anno, ha una profondità di rosa importante, vuol dire che non riesce ad essere convincente in ambito motivazionale in tutte le partite. Non trovo altre spiegazioni. Complimenti al Bologna ma l'Inter è stata davvero svogliata".