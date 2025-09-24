Inter, parla Acerbi: "Con Inzaghi ci siamo tolti tante soddisfazioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in occasione dell’uscita del suo libro “Io, Guerriero”. In particolare ha parlato dei tecnici che ha avuto in carriera, come Simone Inzaghi con cui ha lavorato alla Lazio e all'Inter. Non ha nominato, invece, Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole: "Allegri al Milan mi fece giocare sei mesi in cui però non ero ancora pronto mentalmente. Iachini è stato fondamentale, con Inzaghi ho vissuto sette anni e ci siamo tolti tante soddisfazioni. Ho avuto tecnici validi, sia sotto il profilo tattico che umano".

