Inter, Pavard a Mediaset: "Siamo favoriti? I risultati sono evidenti"

Si avvicina il fischio d'inizio di Inter - Lazio, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Benjamin Pavard, difensore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la gara di Riad. Ecco le sue parole: "Credo che bisogna pensare di vincere per andare in finale, ma prima dobbiamo concentrarci sulla Lazio perché è una grande squadra. Poi potremo pensare alla finale. Non è un problema pensare di essere favoriti, i risultati sono evidenti. Siamo la squadra più forte e basta pensare a giocare a calcio. Questa sera dobbiamo dimostrare il nostro valore, siamo una squadra unita, conta il gruppo non chi scende in campo".